Seçim tarihi 14 Mayıs mı? İŞTE ÖNE ÇIKAN TARİHLER

Seçim tarihi ne kadar öne çekilecek? Ankara kulislerinde hangi tarih öne çıkıyor? Seçim için 9 Nisan, 30 Nisan, 7 Mayıs, 14 Mayıs öne çıkıyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

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