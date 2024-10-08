08 Ekim 2024, Salı
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Sayfalara sığmayan katliam
Al Jazeera tarafından bir paylaşım yapıldı. Gazze’de 41 bin 800 masum sivil İsrail tarafından katledildi. Katledilenlerin yalnızca 34 bininin kimliklerini biliyoruz. Daha da acı olanı on binlerce kişi hala enkaz altında. Belki onlara hiçbir zaman ulaşılamayacak. Yaş sıralamasına göre bir grafik hazırlandı. İsimler ardı ardına akıyor.