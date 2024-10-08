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Sayfalara sığmayan katliam

Sayfalara sığmayan katliam

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 09:10
Al Jazeera tarafından bir paylaşım yapıldı. Gazze’de 41 bin 800 masum sivil İsrail tarafından katledildi. Katledilenlerin yalnızca 34 bininin kimliklerini biliyoruz. Daha da acı olanı on binlerce kişi hala enkaz altında. Belki onlara hiçbir zaman ulaşılamayacak. Yaş sıralamasına göre bir grafik hazırlandı. İsimler ardı ardına akıyor.
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Sayfalara sığmayan katliam
Sayfalara sığmayan katliam
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