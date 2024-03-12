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Savunmada ilk 10'a bir adım kaldı! Dışa bağımlılık azaldı ihracat ikiye katlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.03.2024 11:50
Son dönemde savunma sanayisinde atılan adımlar meyve vermeye devam ediyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye dünyanın en büyük 11'inci silah ihracatçısı oldu. İhracat yüzde 106 artışla iki katına yükselirken, 4 Türk şirketi de ilk 100'e girdi.
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Savunmada ilk 10’a bir adım kaldı
Savunmada ilk 10'a bir adım kaldı
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