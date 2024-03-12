Savunmada ilk 10'a bir adım kaldı! Dışa bağımlılık azaldı ihracat ikiye katlandı

Son dönemde savunma sanayisinde atılan adımlar meyve vermeye devam ediyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye dünyanın en büyük 11'inci silah ihracatçısı oldu. İhracat yüzde 106 artışla iki katına yükselirken, 4 Türk şirketi de ilk 100'e girdi.

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