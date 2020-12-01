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Savunma Sanayii'den yeni tip denizaltı projesi! Hedef milli denizaltı

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Giriş: 01.12.2020 11:50
Güncelleme:01.12.2020 12:10
Türkiye'nin denizaltı sistemindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. A Haber ekipleri, denizaltı projelerinin detaylarını incelemek için Havelsan'daki merkeze girdi. Tarihi projenin Türk mühendislerin kontrolünde olduğu belirtilirken, hedefin milli bir denizaltı olduğu belirtildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı yeni tip denizaltı projesi kapsamında, Murat Reis Denizaltısı için kurulan ve testleri tamamlanan üçüncü, "Komuta Kontrol Sisteminin" Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurmuştu. A Haber ekipleri, Türk mühendisleri tarafından denizaltılar için üretilen o sistemlerin Havelsan'daki merkezine girdi.

PROJE TÜRK MÜHENDİSLERİN KONTROLÜNDE

Türkiye Savunma Sanayii alanında havada, karada ve denizde yerli ve milli üretimle gücüne güç katmaya devam ediyor. Yeni tip denizaltı projesi kapsamında 6 denizaltı için üretilen Komuta Kontrol Sistemi'nin kurulum ve test çalışmaları Havelsan'da hız kesmeden sürüyor. Pandemiye rağmen çalışmalar sıkıntısız devam ediyor. 6 aylık çalışmaların ardından 3. sistem de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

Projenin Türk mühendislerin kontrolünde olması oldukça öneli. Komuta Kontrol Sistemlerin yazılımları süreç içinde güncellenebilecek. Böylelikle envantere girebilecek silah ve sistemlerin entegrasyonu kolaylıkla sağlanabilecek.

HEDEF MİLLİ DENİZALTI

Denizaltının kalbi görevini gören denizaltı bilgi dağıtım sistemi de yazılım ve donanım olarak tamamen Türk mühendisler tarafından üretildi. Havelsan, denizaltılar hakkındaki bilgi ve birikimini diğer ülkelere de satarak Türkiye ekonomisine önemli katkıda bulunuyor. Özellikle Pakistan Deniz Kuvvetleri'nde bulunan Agosta sınıfı denizaltının modernizasyonunda tüm savaş sisteminin geliştirilmesinden ve üretilmesinde de Havelsan sorumlu.

A Haber mikrofonlarına konuşan Havelsan yetkilisi, "Bizi hedefimiz milli denizaltı." dedi.

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