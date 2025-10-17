Savaşların seyrini değiştiren milli mühimmatlar! MAM ailesi 40’tan fazla ülkeye ihraç ediliyor

17 Ekim 2025, Cuma

Giriş: 17.10.2025 16:00
Roketsan tarafından geliştirilen ve oyun değiştirici olarak öne çıkan milli akıllı mühimmat ailesi MAM, Kayseri'deki Savunma Sanayi Sempozyumu'nda sergileniyor. İHA'ların görev verimliliğini artıran, lojistik bağımsızlık sağlayan ve 40'tan fazla ülkeye ihraç edilen MAM-L, MAM-T ve MAM-C mühimmatları, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli üretim gücünü ortaya koyuyor. Detayları A Haber muhabiri Yağmur Aksu anlattı.
