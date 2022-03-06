Savaş hangi noktalarda yaşanıyor? Ukrayna’nın altyapısı çökertildi mi? Savaş halkları radikalleştirir mi?

Rusya-Ukrayna savaşında artık 11. gün geride kalmak üzere ve Rus birliklerinin Ukrayna toprakları üzerinde ilerleyişi devam ediyor. Kiev’in savunma hattı olan İprin ve Bucha’da Rus zırhlı araçları görüldü ve bölgeden sivil tahliyeleri kesildi. Rusya, Ukrayna’nın direnişini kırmak için askeri noktaları hedef alıyor. Öte yandan denizle bağlantıyı kesmek için Odessa’ya doğru savaşı genişletiyor. Peki Rusya nereye kadar gidecek? Savaşın Rusya ve Ukrayna toplumu üzerinde etkisi ne olur? Savaş hangi noktalarda sürüyor? Savaşı kimler körükledi? Tüm Ukrayna topraklarına yayılmadan önce savaş engellenebilir miydi? Gündemin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN