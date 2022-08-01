01 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Savaş Balkanlar'a mı taşınacak? Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilimin perde arkasında ne var?

Savaş Balkanlar'a mı taşınacak? Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilimin perde arkasında ne var?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.08.2022 12:40
Doğu Avrupa'daki savaş tüm hızıyla sürerken Balkanlar'da da yeni bir gerilim patlak verdi. Kosova'nın ülkedeki Sırplara ulusal araç plakası ve kimlik kullanımını zorunlu kılması iki ülkeyi savaşın eşiğine sürükledi. Kosovalı Sırplar ülkenin kuzey sınırını geçişe kapattı, iki tarafın askerleri sınıra konuşlandırıldı. Açıklamalar peş peşe gelirken Kosova hükümeti gerginlik sonrası düzenlemeyi erteleme kararı aldı. Savaş Avrupa’da yaşanacak mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Savaş Balkanlar’a mı taşınacak?
Savaş Balkanlar'a mı taşınacak?
Bakan Akar’dan önemli açıklamalar!
Bakan Akar'dan önemli açıklamalar!
Bakan Akar’dan ’tahıl sevkiyatı’ açıklaması
Bakan Akar'dan 'tahıl sevkiyatı' açıklaması
Dar gelirliye ucuz konut müjdesi!
Dar gelirliye ucuz konut müjdesi!
MİT’ten PKK’ya peş peşe operasyon!
MİT'ten PKK'ya peş peşe operasyon!
İşte tahıl yüklü o gemi!
İşte tahıl yüklü o gemi!
Tahıl gemisi ne zaman İstanbul’da olacak?
Tahıl gemisi ne zaman İstanbul'da olacak?
Meclis olağanüstü toplanacak mı?
Meclis olağanüstü toplanacak mı?
Resmen açıkladı! Gemi hareket etti
Resmen açıkladı! Gemi hareket etti
Tarihi sevkiyat! Canlı olarak anlattı
Tarihi sevkiyat! Canlı olarak anlattı
Yerli ve milli SİDA göz kamaştırdı!
Yerli ve milli SİDA göz kamaştırdı!
Türkiye’nin gözü bu toplantıda!
Türkiye'nin gözü bu toplantıda!
Daha Fazla Video Göster