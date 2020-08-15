Sarıyer'de kaldırımlar otoparklara döndü! Vatandaşlar isyan etti: Şikayet ediyoruz ama ilgilenen yok

Kaldırıma çekilmiş otomobiller, otoparka dönmüş kaldırımlar... İstanbul Sarıyer'de bu manzaralara hep rastlanıyor. Vatandaşlar, "Kaldırımlar dolu, yola inmek zorunda kalıyoruz." diyerek isyan etti. A Haber kaldırıma park eden sürücüleri de görüntüledi. Onlar ise mahallelerinde park yeri olmamasından şikayet etti.

İstanbul'da otopark sorunu isyan ettiren bir hale geldi. Mega kentte kaldırımlar otoparka döndü, yayalar çaresiz vızır vızır araçların geçtiği caddelerde kendilerine yürüyecek yer bulmaya çalışıyor. Vatandaşlar ise bu duruma isyan ediyor.

İşte Sarıyer halkının şikayetleri:

-Belediyeyi de aradım bu konuda, "Gereken yapılacak" dendi. 3 sene önce de aramıştım, yeni mevzu değil. Değişen hiç bir şey yok.

-Özellikle bu Sarıyer'de, Tarabya'da çok var böyle. Şikayet ediyoruz ama hiç ilgilenen yok.

-Yürüyüşünüz bazen caddeye kayıyor. Tabi ki rahatsız oluyoruz. Ama inşallah bunun için de bir çare bulurlar.

-Engelli vatandaşların yollarını da gasp etmiş oluyorlar. Hiç düşünmeden park edip gidiyorlar. Bu yanlış bir şey.

KAZALARA DAVETİYE ÇIKARIYORLAR

Nüfusu 15 milyonu aşan mega kent İstanbul'da, trafiğe kayıtlı 3 buçuk milyondan fazla araç bulunuyor. Bu araçların bir kısmı, şehrin yaya trafiği açısından da işlek caddelerinde park yeri olarak kaldırımları tercih ediyor. Bu durum, yayaların can güvenliğini tehlikeye atıyor ve kazaya davetiye çıkarıyor.







