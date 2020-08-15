15 Ağustos 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sarıyer'de kaldırımlar otoparklara döndü! Vatandaşlar isyan etti: Şikayet ediyoruz ama ilgilenen yok

Sarıyer'de kaldırımlar otoparklara döndü! Vatandaşlar isyan etti: Şikayet ediyoruz ama ilgilenen yok

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.08.2020 16:41
Güncelleme:15.08.2020 17:48
Kaldırıma çekilmiş otomobiller, otoparka dönmüş kaldırımlar... İstanbul Sarıyer'de bu manzaralara hep rastlanıyor. Vatandaşlar, "Kaldırımlar dolu, yola inmek zorunda kalıyoruz." diyerek isyan etti. A Haber kaldırıma park eden sürücüleri de görüntüledi. Onlar ise mahallelerinde park yeri olmamasından şikayet etti.

İstanbul'da otopark sorunu isyan ettiren bir hale geldi. Mega kentte kaldırımlar otoparka döndü, yayalar çaresiz vızır vızır araçların geçtiği caddelerde kendilerine yürüyecek yer bulmaya çalışıyor. Vatandaşlar ise bu duruma isyan ediyor.

İşte Sarıyer halkının şikayetleri:

-Belediyeyi de aradım bu konuda, "Gereken yapılacak" dendi. 3 sene önce de aramıştım, yeni mevzu değil. Değişen hiç bir şey yok.

-Özellikle bu Sarıyer'de, Tarabya'da çok var böyle. Şikayet ediyoruz ama hiç ilgilenen yok.

-Yürüyüşünüz bazen caddeye kayıyor. Tabi ki rahatsız oluyoruz. Ama inşallah bunun için de bir çare bulurlar.

-Engelli vatandaşların yollarını da gasp etmiş oluyorlar. Hiç düşünmeden park edip gidiyorlar. Bu yanlış bir şey.

KAZALARA DAVETİYE ÇIKARIYORLAR
Nüfusu 15 milyonu aşan mega kent İstanbul'da, trafiğe kayıtlı 3 buçuk milyondan fazla araç bulunuyor. Bu araçların bir kısmı, şehrin yaya trafiği açısından da işlek caddelerinde park yeri olarak kaldırımları tercih ediyor. Bu durum, yayaların can güvenliğini tehlikeye atıyor ve kazaya davetiye çıkarıyor.




Sarıyer'de kaldırımlar otoparklara döndü!
Sarıyer'de kaldırımlar otoparklara döndü!
Başkan Erdoğan'dan Rize'de önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Rize'de önemli açıklamalar
İşte Erdoğan-Merkel görüşmesinin perde arkası
İşte Erdoğan-Merkel görüşmesinin perde arkası
PKK terör örgütü nasıl bitme noktasına geldi? Türkiye'de şu anda kaç terörist kaldı? Son durumu Abdullah Ağar anlattı
PKK terör örgütü nasıl bitme noktasına geldi? Türkiye'de şu anda kaç terörist kaldı? Son durumu Abdullah Ağar anlattı
Demokrasi düşmanı Tunç Soyer
Demokrasi düşmanı Tunç Soyer
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a Meis Adası uyarısı
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a Meis Adası uyarısı
İBB'nin Galata Kulesi yalanı elinde patladı!
İBB'nin Galata Kulesi yalanı elinde patladı!
CHP'li Özgür Özel teröristler için çağrı yaptı
CHP'li Özgür Özel teröristler için çağrı yaptı
Of'ta sel ve heyelan felaketi
Of'ta sel ve heyelan felaketi
Of'ta sel ve heyelan felaketi
Of'ta sel ve heyelan felaketi
CHP'li belediye kanalizasyon sorununa duyarsız!
CHP'li belediye kanalizasyon sorununa duyarsız!
Muharrem İnce ihraç edilecek mi? Kılıçdaroğlu'ndan 'İnce' ayar
Muharrem İnce ihraç edilecek mi? Kılıçdaroğlu'ndan 'İnce' ayar
Daha Fazla Video Göster