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13.10.2019

Şanlıurfa Akçakale'de Türk bayraklarıyla sevinç gösterisi yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı'nda sınırı teröristlerden temizlemesi üzerine Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde vatandaşlar sokağa döküldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad'ın tamamını YPG'li teröristlerden temizledi. Suriye Milli Ordusu ile bölgede başarıyla ilerleyen Türk askeri, bölge halkının güvenliğini sağladı. Türk askerinin başarılı operasyonu bölge halkını Türk bayrağıyla sokağa dökdü.

AVRUPA BASINI GÖRMEZDEN GELDİ

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yüzlerce kişi Türk bayraklarıyla sokağa döküldü. Şarkılar ve "En büyük asker bizim asker" tezahüratlarıyla sevinç gösterileri yapılırken, Avrupa ve ABD'den gelen basın mensuplarının sevinç gösterilerini kayıt altına almaması dikkat çekti.

Halkın Barış Pınarı Harekatı'ndan memnuniyeti yabancı basın organları tarafından göz ardı edildi.

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