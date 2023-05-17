Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank A Haber'de! Almanya'da Turkuvaz Medya'ya yapılan operasyona sert tepki

AK Parti'nin yol haritası ne olacak? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Bakan Varank, Almanya'da FETÖ'cülerin şikayeti üzerine A Haber ve Sabah temsilcilerine yapılan operasyona tepki gösterdi.

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