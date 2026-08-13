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Alihan Kuriş liderliğindeki yapılanmaya operasyon: 17 ilde 30 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Alihan Kuriş liderliğinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 17 ilde saat 05.00'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturmanın; suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından yürütüldüğü belirtildi.

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