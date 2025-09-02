02 Eylül 2025, Salı

Şam-SDG hattında gerilim tırmanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Suriye hükümeti ve terör örgütü YPG'nin uzantısı SDG arasındaki gerilim tırmanıyor. Taraflar daha önce entegrasyon mutabakatı imzalamıştı. Ancak, Paris'te yapılması planlanan yeni tur görüşmeler iptal edildi, Suriye'deki seçimlerde üç kentte sandık kurulmayacağı açıklandı. SDG'nin elebaşısı Mazlum Abdi ise ateşkesin bozulabileceğini söyledi. Bazı noktalarda Suriye ordusu ve teröristler arasında çatışmalar çıktı.
