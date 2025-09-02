Şam-SDG hattında gerilim tırmanıyor

Suriye hükümeti ve terör örgütü YPG'nin uzantısı SDG arasındaki gerilim tırmanıyor. Taraflar daha önce entegrasyon mutabakatı imzalamıştı. Ancak, Paris'te yapılması planlanan yeni tur görüşmeler iptal edildi, Suriye'deki seçimlerde üç kentte sandık kurulmayacağı açıklandı. SDG'nin elebaşısı Mazlum Abdi ise ateşkesin bozulabileceğini söyledi. Bazı noktalarda Suriye ordusu ve teröristler arasında çatışmalar çıktı.

