Şam ile 11 yıl sonra üst düzey temas! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama

Son dakika haberi...Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye'nin diplomasi temasları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu sözlerinde "BM, ABD, Rusya, Irak ve rejimle temaslarımız sürüyor. Hulusi Paşa ve Hakan Bey dün Moskova’daydı malumunuz. Ben de Lavrov’la görüşeceğim" ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "Suriye rejimi aynı zamanda Suriyelilerin ülkesine dönmesini istiyor. Bunların olumlu bir şekilde can güvenliğinin sağlanarak dönmesi önemli" ifadelerini kullandı.

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