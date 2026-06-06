Salı günü CHP grubunda ipler kopacak mı? Eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan A Haber'de: Özgür Özel yeniden Genel Başkan olamaz

Cumhuriyet Halk Partisi’nde sular durulmuyor, her geçen dakika tansiyon daha da yükseliyor! Gözler Salı günü Meclis’te yaşanacak kritik saatlere kilitlenmişken, eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan, A Haber Satır Arası programında siyaset gündemini sarsacak ‘sıcak bölge’ analizi yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısı yapmasının önünde hiçbir hukuki engel olmadığını savunan Sapan, Özgür Özel ve ekibini adeta topa tuttu. “Tansiyondan besleniyorlar” diyen Sapan, partideki kutuplaşmanın dehşet verici boyutlara ulaştığını iddia ederek, Özgür Özel cephesine yönelik zehir zemberek açıklamalarda bulundu. İşte CHP koridorlarını yangın yerine çeviren tüm detaylar...