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Dolmabahçe'de kritik temas! Başkan Erdoğan Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti.

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