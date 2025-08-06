06 Ağustos 2025, Çarşamba
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Sahte e-İmza ve diploma olayının detayları A Haber’de! İşte e-İmza çetesinin karargahı
Türkiye'de kamu kurumlarını hedef alan e-İmza sahteciliği soruşturması tamamlandı. Sahte e-İmzalarla üniversite ve YÖK sistemine giren ve bu yolla notları yükseltip sahte diplomalar oluşturan suç örgütü soruşturmasında yeni detayları A Haber muhabiri Murat Sekban anlattı.