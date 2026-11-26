Ankara'nın Libya hamlesi Atina'yı köşeye sıkıştırdı: Yunanistan'a hangi fatura çıkacak?

Libya'nın doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter'in Ankara ziyareti Yunanistan'da yakından takip edilirken, Yunan basını gelişmeyi "Atina için hazırlanan fatura" manşetiyle değerlendirdi. A Haber muhabiri İlhan Tahsin'in aktardığı bilgilere göre, Hafter'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı tarafından kabul edilmesi Yunan diplomasisinde büyük endişeye yol açarken, Atina'da şimdi hem olası ağır fatura hem de Türkiye ile Mısır arasında deniz yetki alanlarına ilişkin bir anlaşma ihtimali tartışılıyor.