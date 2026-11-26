Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu! Binlerce sentetik hap ele geçirildi, 16 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 18 şüpheli ile cezaevinde bulunan 5 şüpheliden 16'sı tutuklanırken 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Aramalarda 12 bin 697 sentetik hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve av tüfeği ele geçirildi.