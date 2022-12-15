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Sağlıkta yeni dönem: Elektronik vaka sistemi! Hastanın durumu, adres bilgileri ve dahası…

A Haber
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Giriş: 15.12.2022 14:37
Sağlıkta yeni bir dönem başladı, hayata geçirilen elektronik vaka sistemi sayesinde sağlık çalışanları hastaya artık çok daha kısa süre içerinde ulaşabiliyor. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? A Haber ekibinden Filiz Uçan Savaş ve Barış Yar sizler için görüntüledi…
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