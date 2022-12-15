Sağlıkta yeni dönem: Elektronik vaka sistemi! Hastanın durumu, adres bilgileri ve dahası…

Sağlıkta yeni bir dönem başladı, hayata geçirilen elektronik vaka sistemi sayesinde sağlık çalışanları hastaya artık çok daha kısa süre içerinde ulaşabiliyor. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? A Haber ekibinden Filiz Uçan Savaş ve Barış Yar sizler için görüntüledi…

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