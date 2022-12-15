15 Aralık 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sağlıkta yeni dönem: Elektronik vaka sistemi! Hastanın durumu, adres bilgileri ve dahası…
Sağlıkta yeni bir dönem başladı, hayata geçirilen elektronik vaka sistemi sayesinde sağlık çalışanları hastaya artık çok daha kısa süre içerinde ulaşabiliyor. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? A Haber ekibinden Filiz Uçan Savaş ve Barış Yar sizler için görüntüledi…