Sağlıkta dönüşüm süreci devam ediyor! Kutsal olan hekim hasta ilişkisi bozulmamalı

2003 yılında sağlık alanında çıkılan yolculuk hız kesmeden devam ediyor. Kovid-19 ile geçirilen zor zamanları Türkiye en az zararla atlatmayı başardı. Bu dönüşüm ise yalnızca hastaneler ile sınırlı kalmıyor. Evde sağlık hizmetleri, aile sağlığı merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri ve gebelik okulları gibi birçok yeni sistem de hayata geçirilmeye devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN