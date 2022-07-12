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Sağlıkta dönüşüm süreci devam ediyor! Kutsal olan hekim hasta ilişkisi bozulmamalı

A Haber
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Giriş: 12.07.2022 09:09
2003 yılında sağlık alanında çıkılan yolculuk hız kesmeden devam ediyor. Kovid-19 ile geçirilen zor zamanları Türkiye en az zararla atlatmayı başardı. Bu dönüşüm ise yalnızca hastaneler ile sınırlı kalmıyor. Evde sağlık hizmetleri, aile sağlığı merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri ve gebelik okulları gibi birçok yeni sistem de hayata geçirilmeye devam ediyor.
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