Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl: Oruç insanın sağlığına sağlık katar

A Haber canlı yayına katılan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Cevdet Erdöl, “Sağlıklı insanların oruç tutmaları sağlıklarına sağlık katar. Yurt dışında gayrimüslimlerin dahi yaptığı çalışmalarda düzenli aç kalmanın (onlar oruç diyemiyor) insan sağlığına faydası olduğunu gösteren makaleler yayınladılar.” ifadelerini kullandı. Ülkemiz ve dünyanın çok ciddi bir hastalık ve salgın ile karşı karşıya olduğunun altını çizen ve Peygamber efendimizi Hz. Muhammed'in karantina ile sözlerine dikkat çeken Cevdet Erdöl, "Bugünlerde karantinaya girerek evde kalarak bunu uyguluyoruz. Adeta itikafa giriyoruz. Bizim kültürümüzde olan şeyleri Ramazan öncesi yaşamış olduk." dedi.