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Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 1 Ekim günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | Ağır hasta sayısında düşüş sürüyor

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Giriş: 01.10.2020 20:57
Güncelleme:01.10.2020 20:58
Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 1 Ekim Perşembe gününe ait günlük koronavirüs verilerini açıkladı. Gelen son dakika haberine göre; Son 24 saatte yapılan 113 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, 1407 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 67 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1507 oldu. Son 24 saatte 1402 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 281 bin 151'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı mesajından "Bugün tespit edilmiş 1.407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın. Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi olalım" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 1 Ekim Perşembe gününe ait günlük koronavirüs verilerini açıkladı. Gelen son dakika haberine göre; Son 24 saatte yapılan 113 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, 1407 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 67 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1507 oldu. Son 24 saatte 1402 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 281 bin 151'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı mesajından "Bugün tespit edilmiş 1.407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın. Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi olalım" ifadelerini kullandı.

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