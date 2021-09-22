Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu duyurdu! Vaka ve vefatlar kritik seviyede (22 Eylül 2021)

Sağlık Bakanlığı 22 Eylül 2021'e ait korona virüs (KOVİD-19) tablosunu duyurdu. Sosyal medyadan açıkamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son rakamlara dair önemli mesajlar verdi. Peki vaka ve vefatşarda son durum ne? İşte Türkiye'de 24 saatte yaşananlar...

22 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 28 bin 168 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 242 oldu.

Bir günde toplam 351 bin 655 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 23 bin 96 olarak kaydedildi.

AŞILAMA VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzdesi 68,91 oldu.

1. doz ortalaması yüzde 85,51 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 106 milyon 492 bin 764'e yükseldi.

"AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR"



Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 96,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'ni, Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Ordu, Balıkesir, Burdur ve İzmir takip etti.

"EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA"



Bakanlığın tablosuna göre yüzde 42,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Bingöl takip etti.

BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye genelinde, 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşı olma oranımız %68,91. Sadece 7 ilde bu oran %75'in üzerinde. İki doz aşıda, il bazında en düşük oranımızsa %42,5. İlk doz başlangıç, ikinci dozla sonuç almaya başlıyoruz. Covid-19 tablosuna karşı aşılarımızı hemen yaptıralım." mesajı verdi.