Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 23 Ekim 2020 Cuma

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin günlük koronavirüs (Covid-19) vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. 23 Ekim'de 2165 vaka tespit edilirken, 74 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 979 Kovid-19 testi yapıldı, 2165 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti.



Ağır hasta sayısı 1648 oldu, son 24 saatte 1493 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 311 bin 520'ye yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN MESAJ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2.165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta MASKE olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin." dedi.

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