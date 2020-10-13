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Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 13 Ekim Salı

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Giriş: 13.10.2020 19:28
Güncelleme:13.10.2020 19:32
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca paylaşımında "Bugün tespit edilen 1.632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1.416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor." ifadelerini kullandı. İşte 13 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı....
Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 13 Ekim Salı
Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 13 Ekim Salı
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