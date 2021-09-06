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Sağlık Bakanlığı günün Kovid-19 tablosunu duyurdu | Vaka, vefat ve aşılama sayıları... 6 Eylül Pazartesi

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Giriş: 06.09.2021 21:20
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı 24 saatlik corona virüs vaka, vefat ve aşılama rakamlarını içeren 6 Eylül 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu. Peki, vaka ve vefat rakamlarında son durum ne? Rakamlarda düşüş var mı? İşte detaylar... .
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