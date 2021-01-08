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Sağlık Bakanlığı 81 ile genelge göndermişti! İşte aşı uygulama odaları

A Haber
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Giriş: 08.01.2021 10:31
Güncelleme:08.01.2021 10:35
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 81 ile koronavirüs aşılamalarının yapılma şekli ve alınacak önlemlere ilişkin genelge gönderdi. Buna göre sağlık kuruluşlarında aşı uygulama odaları kurulacak. Ankara Şehir Hastanesine giden A Haber Muhabiri Ece Altuğ, yapılan hazırlık çalışmalarını Prof. Dr. Hatice Rahmet Güner'e sordu. İşte haberin ayrıntıları...

Sağlık Bakanlığı 81 ile koronavirüs aşılamalarının yapılma şekli ve alınacak önlemlere ilişkin genelge gönderdi.

Sağlık kuruluşlarında aşı uygulama odaları kurulacak. Yatak sayısı 50 ve altında olan hastanelerde 5, yatak sayısı 51-199 arasında olan hastanelerde 10, yatak sayısı 200-399 olan hastanelerde 15, yatak sayısı 400-999 arası olan hastanelerde 20, yatak sayısı 1000 ve üzeri olan hastanelerde 25 aşı uygulama odası olacak.

Ayrıca, her 10 aşı uygulama odasına 1 sorumlu hekim olacak şekilde görevlendirme yapılacak. Aşı uygulama oda sayısı 10'dan az olan hastanelerde en az 1 hekimin görevlendirilmesi zorunlu olacak.

ODAYA BİR KİŞİ ALINACAK

Randevu sistemiyle aşılama uygulaması yapılacak ve aşı uygulama odasına her defasında sadece aşılanacak kişi alınacak.

Aşı için gelen kişinin kimlik bilgileri ve randevusu kontrol edilecek. Aşıyı uygulayacak sağlık çalışanı kimlik bilgileri ve kişi için ayrılan aşı ile eşleşmesini sağlayacak. Kişi için ayrılmış aşı açılarak kişiye aşı uygulaması yapılacak.

Odaların sayısı sağlık kuruluşuna müracaat edecek kişi sayısına göre artırılarak oda önünde bekleme ya da yığılmalar önlenecek.

Son dakika: Koronavirüs aşısı hakkında flaş gelişme! 81 ile resmi yazı gönderildi SON DAKİKA: KORONAVİRÜS AŞISI HAKKINDA FLAŞ GELİŞME! 81 İLE RESMİ YAZI GÖNDERİLDİ

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