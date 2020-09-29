Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 29 Eylül Salı gününe ait günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Gelen son dakika verilerine göre; Son 24 saat içerisinde yapılan yaklaşık 115 bin test sonucunda 1.427 yeni vaka tespit edilirken, 1.452 kişi ise sağlığına kavuştu. Sağlık Bakanı Koca açıklanan veriler sonrası resmi sosyal medya hesabı Twitter hesabından mesajı yayınladı "Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1.427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin." dedi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 29 Eylül Salı gününe ait günlük koronavirüs verilerini paylaştı.

Gelen son dakika verilerine göre; Son 24 saat içerisinde yapılan yaklaşık 115 bin test sonucunda 1.427 yeni vaka tespit edilirken, 1.452 kişi ise sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA'DAN "BAŞARININ SÜREKLİLİĞİ İÇİN DESTEK VERİN" ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Koca açıklanan veriler sonrası resmi sosyal medya hesabı Twitter hesabından mesajı yayınladı "Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1.427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin." dedi.