29 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sağlık Bakanlığı 29 Eylül Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı! Yeni vaka sayıları iyileşenlerin altında...

Sağlık Bakanlığı 29 Eylül Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı! Yeni vaka sayıları iyileşenlerin altında...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.09.2020 19:32
Güncelleme:29.09.2020 19:39
Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 29 Eylül Salı gününe ait günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Gelen son dakika verilerine göre; Son 24 saat içerisinde yapılan yaklaşık 115 bin test sonucunda 1.427 yeni vaka tespit edilirken, 1.452 kişi ise sağlığına kavuştu. Sağlık Bakanı Koca açıklanan veriler sonrası resmi sosyal medya hesabı Twitter hesabından mesajı yayınladı "Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1.427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin." dedi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 29 Eylül Salı gününe ait günlük koronavirüs verilerini paylaştı.

Gelen son dakika verilerine göre; Son 24 saat içerisinde yapılan yaklaşık 115 bin test sonucunda 1.427 yeni vaka tespit edilirken, 1.452 kişi ise sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA'DAN "BAŞARININ SÜREKLİLİĞİ İÇİN DESTEK VERİN" ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Koca açıklanan veriler sonrası resmi sosyal medya hesabı Twitter hesabından mesajı yayınladı "Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1.427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin." dedi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
29 Eylül koronavirüs verileri açıklandı
29 Eylül koronavirüs verileri açıklandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır, Ermenistan orada işgalcidir
AK Parti Sözcüsü Çelik: Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır, Ermenistan orada işgalcidir
HDP'li Habip Eksik Kars'ta görevini yapan polisi tehdit etti
HDP'li Habip Eksik Kars'ta görevini yapan polisi tehdit etti
Mehmetçik Azerbaycan'a gidecek mi?
Mehmetçik Azerbaycan'a gidecek mi?
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP’yi kilitleyen Ünal Çeviköz sorusu!
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP’yi kilitleyen Ünal Çeviköz sorusu!
AK Parti Sözcüsü Çelik bayrak detayına dikkat çekti
AK Parti Sözcüsü Çelik bayrak detayına dikkat çekti
Ünal Çeviköz'ü kim nasıl Bakü büyükelçisi yaptı?
Ünal Çeviköz'ü kim nasıl Bakü büyükelçisi yaptı?
Türkiye ve Azerbaycan’a iftira atan CHP’li Ünal Çeviköz neyin peşinde?
Türkiye ve Azerbaycan’a iftira atan CHP’li Ünal Çeviköz neyin peşinde?
Ermenistan'ın Türkiye uçağımızı vurdu iddialarına yalanlama
Ermenistan'ın "Türkiye uçağımızı vurdu" iddialarına yalanlama
Ermenistan ve PKK anlaşmasının ardındaki İran detayı...
Ermenistan ve PKK anlaşmasının ardındaki İran detayı...
Eski HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak mı?
Eski HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak mı?
İşte Ermenistan'ın vurduğu ev
İşte Ermenistan'ın vurduğu ev
Daha Fazla Video Göster