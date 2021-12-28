Sağlık Bakanlığı 28 Aralık 2021 koronavirüs tablosu! Günün vaka-vefat-aşılama rakamları

Sağlık Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında Türkiye'nin son 24 saatlik (28 ARALIK 2021) tarihine ait koronavirüs (Covid-19) vaka-vefat ve aşılama verilerini içeren tablo açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün tablosunu Twitter'dan yorumladı. Detaylar haberimizde...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) vaka-vefat ve aşılama verilerini içeren tabloyu duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün tablosunu Twitter'dan yorumladı.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

184 KİŞİ VEFAT ETTİ

Türkiye'de son 24 saatte 368 bin 842 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi.

Bakan Koca, "Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın. YİNE BAŞARACAĞIZ." ifadelerine yer verdi.