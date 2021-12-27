Sağlık Bakanlığı 27 Aralık Pazartesi vaka ve vefat tablosunu açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 27 Aralık Pazartesi gününü kapsayan koronavirüs verilerini açıkladı. Bakanlığın açıkladığı verilere göre bugün kaç kişi Kovid-19'a yakalandı? Kaç kişi koronavirüsten hayatını kaybetti? İşte günün koronavirüs tablosu... Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaşırken,1 Aralık'tan bu yana tespit edilen Omicron varyantı sayısını da açıkladı.