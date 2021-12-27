27 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sağlık Bakanlığı 27 Aralık Pazartesi vaka ve vefat tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı 27 Aralık Pazartesi vaka ve vefat tablosunu açıkladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.12.2021 21:42
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 27 Aralık Pazartesi gününü kapsayan koronavirüs verilerini açıkladı. Bakanlığın açıkladığı verilere göre bugün kaç kişi Kovid-19'a yakalandı? Kaç kişi koronavirüsten hayatını kaybetti? İşte günün koronavirüs tablosu... Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaşırken,1 Aralık'tan bu yana tespit edilen Omicron varyantı sayısını da açıkladı.
Durmuş Yılmaz’a yanıt
Durmuş Yılmaz'a yanıt
Dolar, euro ve altın nasıl düştü?
Dolar, euro ve altın nasıl düştü?
Sağlık Bakanlığı 27 Aralık Pazartesi vaka ve vefat tablosunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı 27 Aralık Pazartesi vaka ve vefat tablosunu açıkladı
Durmuş Yılmaz ve 25 kişi hakkında suç duyurusu
Durmuş Yılmaz ve 25 kişi hakkında suç duyurusu
İngilizlerin canavarlaştırdığı köpek: Pitbull!
İngilizlerin canavarlaştırdığı köpek: Pitbull!
FETÖ’cü Semih Terzi’nin eşi cezaevine götürüldü
FETÖ'cü Semih Terzi'nin eşi cezaevine götürüldü
Terörist istihdamı! Ne yapmaya çalışıyor?
Terörist istihdamı! Ne yapmaya çalışıyor?
Ukrayna’dan Bayraktar TB2 açıklaması!
Ukrayna’dan Bayraktar TB2 açıklaması!
Başkan Erdoğan hikayesini gözleri dolarak anlattı!
Başkan Erdoğan hikayesini gözleri dolarak anlattı!
Dev proje! Ne zaman hizmete girecek?
Dev proje! Ne zaman hizmete girecek?
PKK’dan hapse giren işe alınmış!
PKK'dan hapse giren işe alınmış!
Ankara’da ulaşıma zam hazırlığı
Ankara'da ulaşıma zam hazırlığı
Daha Fazla Video Göster