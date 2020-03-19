Sağlık Bakanı Koca Türkiye'ye bu video ile teşekkür etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını Türkiye'ye alkışlattı. Bakan Koca, Türkiye'nin sağlık çalışanlarını alkışlayan Türkiye'ye teşekkür etti ve bir istekte daha bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 21:00'da sağlık çalışanlarını alkışlayan Türkiye'ye teşekkür etti. Twitter hesabından bir video yayınlayan Bakan Koca, "Minnettarlığımızın sesi ertesi gün aynı saatte tekrar duyulsun" ifadelerini kullandı.

Konya'da çekilen videoyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "SAAT 21.00 ALKIŞI İÇİN SAĞ OL TÜRKİYE! Sağlık çalışanlarımıza minnettarlığımızın sesi yarın, ertesi gün aynı saatte tekrar duyulsun! (Konya)" notunu düştü.