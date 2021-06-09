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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı müjdesi! Tarih verdi...

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Giriş: 09.06.2021 19:49
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik toplantı sonrasında alınan kararları son dakika olarak duyurdu. Zor günlerin geride kaldığını vurgulayan Bakan Koca, "Tatili tatil gibi yapabileceğimiz günler geliyor." ifadelerini kullandı. Bakan Koca aşılamada geçilen yeni dönemi açıklarken, yerli aşı hakkında da bir müjde verdi. İşte detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı müjdesi! Tarih verdi...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı müjdesi! Tarih verdi...
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