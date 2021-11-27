Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SON DAKİKA "Nu varyantı" açıklaması

DSÖ'den yapılan son dakika açıklamasında "Ön bulgular yeni varyantın daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde" ifadelerine yer verildi. Güney Afrika'da tespit edilen yeni varyanta Dünya Sağlık Örgütü, 'Omicron' adını verdi. Bu açıklama sonrası paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Koca, Nu varyantı sebebiyle, 5 ülkeden Türkiye'ye seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika'da görülen ve B.1.1.529 olarak adlandırtılan korona virüsün (Covid-19) yeni mutasyonunu değerlendirmek üzere düzenlenen toplantının detaylarına değindi.

İŞYE YENİ VARYANTIN ADI

DSÖ, B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adını değiştirerek, "Omicron" ismini verdiğini duyurdu.

Bu mutasyonun daha bulaşıcı olduğunu belirtilen DSÖ, açıklamasında "Bu mutasyon, bazıları endişe verici olan çok sayıda mutasyona sahiptir. On bulgular yeni mutasyonun daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde" ifadelerine yer verdi. Omicron mutasyonunu taşıyan vaka sayısının Güney Afrika'daki giderek arttığını belirten DSÖ, yeni mutasyonunu "Endişe Mutasyonu (VOC)" olarak sınıflandırdığını kaydetti.



BİRÇOK ÜLKE, AFRİKA ÜLKELERİNE OLAN SEYAHATLERİ ASKIYA ALDI



Covid-19'un yeni mutasyonu Omicron'un hızla yayılması üzerine Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke, Botsvana, Esvatini, Lesotho, Mozambik, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve'ye seyahatlere kısıtlama getirilme kararı alırken, AB'nin yanı sıra Rusya, Malta ve İngiltere de birçok Afrika ülkesine seyahat yasağı getirdi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA: 5 ÜLKEYE...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyadan son dakika açıklaması yaparak, "TEDBİR: Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir." dedi.