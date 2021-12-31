31 Aralık 2021, Cuma
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Omicron açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında Omicron varyantının ülke genelinde yayılması sonrasında varyanta karşı yeni bilgileri paylaştı. Son bir ayda vefat edenlerin %87.2'lik oranının 60 yaş ve üzeri vatandaşlar olduğunu vurgulayan Bakan Koca, son 10 günde vakaların %52.3'ünün İstanbul'da olduğunu duyurdu. Peki Omicron varyantına karşı neler yapılmalı? Omicron varyantından nasıl korunulur? İşte detaylar...