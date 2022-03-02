Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında flaş açıklamalar

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:00’da salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca Türkiye'de açık alanlarda maske zorunluluğunun kalktığını duyururken, HES kodu sisteminin de artık kullanılmayacağını paylaştı. Bakan Fahrettin Koca diğer yandan "Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.