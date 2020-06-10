Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Antikor testi açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin yaptığı Antikor testi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa'da bu denli büyük bir çalışmanın olmadığının belirten Bakan Koca, "İki hafta içerisinde 81 ilde bitmiş olacak” dedi. Koca, “Gerçekten dünyaya örnek olacak bir çalışma olduğunu bilelim.” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de video konferans yöntemiyle bir kez daha toplandı. Toplatının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu.

'Antikor testi'ne ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Koca çalışmanın önemine dikkat çekti.

İşte Koca'nın konuya ilişkin açıklamaları:

Antikor çalışma çok önemsediğimiz çalışma. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü ile bir karşılıklı dönemi değerlendirme görüşmemiz oldu. Uzun süreli bir video konferans görüşmesi oldu. Bu konudan bahsettim. Avrupa'da bu denli büyük çapta çalışma olmadığını sonuçlarını merakla beklediklerini söyledi.

"İKİ HAFTA İÇERİSİNDE 81 İLDE BİTMİŞ OLACAK"

Bu testin kimlere yapılacağı şu an belli. Sadece PCR değil kan örneklerine de bakılmış olacak. Bütün Türkiye için bu planlandı. Şu an 8 ilde başlandı, yarın 5 il planlanmış olacak. İki hafta içerisinde 81 ilde bitmiş olacak. Toplumdaki bağışıklık durumumuzun düzeyini il il, bölge bölge bitirmiş olacağız. Aktif vaka oranımızın ne olduğunu görmüş olacağız. Sürü bağışıklığının ne kadar gerçekçi olup olmadığını da görmüş olacağız.

"DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK"

Sonuçlar çıkınca bunu daha net Bilim Kurulumuzla tartışmış oluruz. Gerçekten dünyaya örnek olacak bir çalışma olduğunu bilelim. Bunun sonuçlarını çok tartışacağımızı, yayın haline getireceğimizi söyleyebilirim.