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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Survivor 2020'nin finalindeki görüntüler hakkında uyardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleri gereği alınan maske ve mesafe kuralının uygulanmadığı Survivor 2020 final programının son anları için uyarıda bulundu. Bakan Koca yaptığı paylaşımında, "Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı" uyarısında bulundu.