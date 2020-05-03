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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı son vaka sayısına göre Türkiye'de son 24 saatte 1670 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 61 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 126 bin 45, can kaybı 3 bin 397 oldu.
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