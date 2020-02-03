Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çin'den gelen bütün uçuşların ay sonuna kadar durdurulması kararını aldık

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündeme dair kritik açıklamalarda bulunundu. Koca, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs hakkında, "Şu anda ülkemizde görülen vaka yok" dedi. Koca, "Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldık" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,Çin'de ortaya çıkan koronavirüs hakkında, "Şu anda ülkemizde görülen vaka yok" dedi. Koca, "Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldık" açıklamasında bulundu. Öte yandan Koca, Japonya, Tayvan, Tayland, Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya'dan gelenlere yönelik termal kamera uygulamasına başlanacağını bildirdi.



"SONUÇLARIN TAMAMI NEGATİF"

Ayrıca Bakan Koca, Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde tutulan 61 kişiden koronavirüs için alınan numunelerin sonuçlarının tamamının negatif çıktığını bildirdi.

Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamaları şöyle;



"VAKA SAYISI 17 BİN 485'E ÇIKTI"



"Bugün bilim kurulumuzun yedinci toplantısını yapıyoruz. Bütün alınan kararları, uyarıları kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşıyoruz. Özellikle şu an ülkemizde koronavirüsün olmadığını ve ülkeye girişini önlemek üzere bilim kurulunun aldığı önerileri hassasiyetle hayata geçirme noktasında özen gösteriyoruz. Ve dün de bahsetmiştim. Bilim kurulunun gündemine gelen başka ülkelerden havaalanlarında termal kamera uygulamaları gibi uyguladığımız önleyici yaklaşımları devreye girip, girmemesiyle ilgili gündeme geldiğini, bugün için karara bağlanacağını söylemiştim. Bilim kurulu bu dönemde özellikle Uzak Doğu Asya'dan gelen ülkeler olarak, daha çok Japonya, Tayvan, Tayland, Singapur, Güney Kore ve Malezya'dan gelen uçuşlara termal kamera uygulamasının doğru olacağını ve bunun da yarından itibaren biz de bakanlık olarak uygulamaya geçeceğimizi söylemek istiyorum. Bu dönemde vaka sayılarının arttığını biliyoruz. Vaka sayısı 17 bin 485'e çıktı, hayatını kaybedenlerin sayısı da 361'e çıktı. Çin dışında hastalık halen sınırlı durumda. Biz her türlü gelişmeyi şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor olacağız.



"ÇİN'DEN GELEN BÜTÜN UÇUŞLARIN DURDURULMASI KARARINI ALDIK"

Özellikle son günlerde salgının merkezi olan Wuhan şehri iken, olgu sayılarının giderek diğer şehirlere ve eyaletlere de uzamış olması ve sayıların giderek artması nedeniyle Çin'den gelen uçuşların belli bir süreyle olması şeklinde Bilim Kurulu'nun bir önerisi oldu. Bu süre zarfında hem enfeksiyon zehrinin pik yapacağı ve devamında nasıl bir tedbir alınması gerektiğiyle ilgili tekrar değerlendirilebileceği düşünüldü. Bu çerçevede biz de belli bir gün vererek Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldık. Ay sonu itibariyle devam edip etmeyeceği konusu tekrar değerlendirilerek aldığımız kararı kamuoyuyla da paylaşmış oluruz. Ayrıca 61 kişinin alınmış numunelerinin sonuçları çıktı. Bu 61 kişiden alınan numunelerin negatif olduğunu yani koronavirüs hastası olmadıklarını ayrıca ifade etmek istiyorum.

"BİR SEYAHAT KISITLAMASI YOK"

Bir seyahat kısıtlaması yok. Biz ülkede şu an bu virüsün olmadığını biliyoruz. Bu virüsün yüzde 99 Çin, yüzde 1 çevreden olduğunu biliyoruz. Bu dönemde dışarıdan gelişi, bilim kurulu önerileri konusunda daha hassasiyetli götürmek istiyorum. Bu dönemde bu ülkelerde giderek vaka sayısının artması nedeniyle bu ülkelere uygulanmış oldu termal kamera uygulaması.

Test 24 saate kadar uzayabiliyor. Şu an yaptığımız test 4 saate kadar da inebiliyor, dolayısıyla 4 saatte de sonuç çıkabilir. Önümüzdeki günlerde belki bir iki açıklamamız olabilir. Daha hızlı sonuç veren kitle ilgili sevindirici bir haber verebilirim, sonucu net bir görmüş olalım.

Bilim Kurulu'nun aldığı karar üç günde bir bu numune örneklerinin alınması. En geç 14 günlük zaman diliminde bunun ortaya çıkabileceği… Ama virüsle ilgili gelişmeler de her geçen gün karşımıza çıkıyor. Önümüzdeki günlerde, bu bilgiler daha güncellenebilir. Bilim kurulunun alacağı karar ve yolculardaki genel durum kısalabilir mi? Olabilir. Ama şimdilik alınan karar 14 gün bu karantinanın devamı….

UÇUŞLARIN DURDURULMASI

Sadece yolcu uçaklarını kapsıyor, kargo uçakları değil. Bilim Kurulu'nun bir sonraki toplantısı Çarşamba günü toplantısı olacak.