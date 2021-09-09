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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında müjdeyi verdi: TURKOVAC (yerli Kovid-19 aşısı) acil kullanım onayı için hazır

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Giriş: 09.09.2021 18:57
Canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC ile ilgili müjdeyi verdi. Bakan Koca, "TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi. Bir tesiste üretimine başladığımız TURKOVAC aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC ile ilgili müjdeyi canlı yayında duyurdu. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"EKİM AYI İÇİNDE SERİ ÜRETİME GEÇECEĞİZ"

Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi. Bir tesiste üretimine başladığımız TURKOVAC aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında müjdeyi verdi: TURKOVAC yerli Kovid-19 aşısı acil kullanım onayı için hazır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında müjdeyi verdi: TURKOVAC (yerli Kovid-19 aşısı) acil kullanım onayı için hazır
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