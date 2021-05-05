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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: İzmir... Sakarya...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurdu: Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars... Son dakika gelişmesinin detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ canlı yayında aktardı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurdu: Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars.
Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars.