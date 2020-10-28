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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Bilim Kurulu toplantılarında bir ilk!

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Giriş: 28.10.2020 16:58
Güncelleme:28.10.2020 16:58
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun ilk kez Ankara dışında toplanacağını duyurdu. Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun vaka sayılarının ülke genelinin %40’ına ulaştığı İstanbul’da toplanacağını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında İstanbul'da toplanıyor.

Salgının başından bu yana Ankara'da düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanı Koca'nın 5 günlük İstanbul programı kapsamında ilk kez farklı bir ilde gerçekleştiriliyor.

KORONAVİRÜS BİLİM KURULU, vaka sayılarının ülke genelinin %40'ına ulaştığı İstanbul'da toplanıyor. Bu, çalışmalarına 10 Ocakta başlayan kurulun Ankara dışında yapacağı ilk toplantı olacak.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 28, 2020

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17.00'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bir araya gelecek.




Bakan Koca, toplantının ardından basın açıklaması yapacak.




Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs Bilim Kurulu, vaka sayılarının ülke genelinin yüzde 40'ına ulaştığı İstanbul'da toplanıyor. Bu, çalışmalarına 10 Ocak'ta başlayan kurulun Ankara dışında yapacağı ilk toplantı olacak." ifadelerini kullandı.

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