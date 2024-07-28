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Safiye Soyman’ın acı günü! Başkan Erdoğan, Soyman’a başsağlığı diledi

Safiye Soyman’ın acı günü! Başkan Erdoğan, Soyman’a başsağlığı diledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2024 08:42
Sanatçı Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz 47 yaşında hayatını kaybetti. Akaröz, 24 yıldır "MS" hastalığı ile mücadele ediyordu. Başkan Erdoğan, Soyman'ı arayarak taziyelerini iletti.
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