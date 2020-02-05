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05.02.2020

Sabiha Gökçen'de Pegasus uçağı pistten çıktı ve üçe bölündü! İşte uçağın pistten çıktığı an...

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Pegasus firmasına ait bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken İstanbul valisi Ali Yerlikaya yaptığı son açıklamada 120 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Öte yandan Türk Hava Yolları (THY), yaşanan kaza nedeniyle bugünkü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerini iptal etti. Bu gelişmeler yaşanırken uçağın pissten çıktığı anın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde uçak sert bir şekilde yere iniyor ve ön iniş takımı bir anda yok oluyor. İşte dehşet verici o anlar...

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