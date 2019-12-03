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03.12.2019

Sabah Gazetesi yazarı Burhanettin Duran kaleme aldı: Türkiye'nin NATO tavrı, güncelleme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Londra'da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı'na katılmak üzere bugün Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek. Tüm dünyanın gözü buradaki gelişmelere çevrilmişken Başkan Erdoğan zirve öncesi "NATO'ya güncelleme kaçınılmaz" ifadelerini kullanırken Sabah Gazetesi yazarı Burhanettin Duran da bu konuda önemli bir yazı kaleme aldı. Burhanettin Duran, "İttifakın sancılarına farklı adlandırmalar yapılıyor. Kimine göre yaşanan bir reform sancısı, diğerlerine göre ise bir varoluş krizi. Ankara, "beyin ölümü" iddiasına katılmıyor. Ankara'nın önerisi 70 yıllık ittifakın güncellenerek korunması. Aslında bu öneri Erdoğan'ın BM sisteminin reforme edilmesi fikriyle de uyumlu..." diye yazdı.

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Sabah Gazetesi yazarı Burhanettin Duran kaleme aldı: Türkiye'nin NATO tavrı, güncelleme
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