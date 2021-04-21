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Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas: Sayın Erdoğan'ı aradım ve kutladım CHP'li Altay için kullandığı 'ey cahil' sözleri çok doğru

A Haber
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Giriş: 21.04.2021 18:08
Güncelleme:21.04.2021 18:26
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Adnan Menderes göndermesiyle ne yapmak istiyor? Darbe imalı tehditkar söylemlerin amacı ne? Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas A Haber canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Barlas, CHP'li Altay'a verdiği yanıt dolayısıyla Başkan Erdoğan'ı arayıp kutladığını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın cuntacılar tarafından idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes'i hatırlatarak "Umarım Erdoğan'ın sonu Menderes'e benzemez" sözlerine tepkiler sürüyor.

CHP'Lİ ALTAY'A BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

Başkan Erdoğan, bu sözlere partisini grup toplantısında "Kasım 2002'den beri neler görmedik, neler yaşamadık ki? Şimdi de çıkmış bir ahlaksız, bir edepsiz benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti olabileceğini ümit ettiğini söylüyor. Be ahlaksız, be edepsiz, biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek yola çıktık. Biz ölümden korkmadık" sözleriyle yanıt vermişti.

MEHMET BARLAS: SAYIN ERDOĞAN'I ARAYIP KUTLADIM

A Haber canlı yayınında konuşan Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas bu konuyla ilgili, "Sayın Erdoğan'ı arayıp kendisini kutladım, Engin Altay için söyledi 'ey cahil...' sözleri çok doğruydu. Aslında ciddiye alınmaması gereken ama insanı rahatsız eden adamlar bunlar!" ifadelerini kullandı.

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