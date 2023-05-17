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Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel: Çocuklarımızın gözü önünde terörist muamelesi yapıldı!

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Giriş: 17.05.2023 19:11
FETÖ'cü Cevheri Güven'in şikayeti üzerine Almanya'da polis tarafından gözaltına alınan Türk gazeteciler Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa Gazetesi Haber Müdürü Cemil Albay serbest bırakıldı. Yaşanan skandal olay ve baskına dair detayları Erel, A Haber’de anlattı. Erel, "Doğrudan abartısız minimum 20 polis ve polis köpekleri ile evin altına üstüne getirdiler. Hukuk sürecini bu durum ile ilgili başlatacağız. Hak hukuk çerçevesinde Almanya görecek. Başlarına ne denli bir bela aldıklarını görecekler. " dedi. Diğer yandan Sabah ve A Haber'in faaliyetlerinden Almanya'nın rahatsız olduğunu ifade eden Erel, "Almanya’da bir basın bayramı yok bildiğim kadarı ile. Emin olun burada Turkuvaz Medya yarın bir gün buradan çekilsin basın bayramı ilan ederler. Çünkü çok rahatsız oluyorlar." şeklinde konuştu.
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