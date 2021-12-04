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Başkan Erdoğan’dan 'Türkiye' genelgesi

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Giriş: 04.12.2021 00:18
Güncelleme:04.12.2021 00:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye” markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında her türlü faaliyet ve yazışmalarda “Turkey” “Turkei” “Turquie” gibi ibareler yerine “Türkiye”nin kullanılması yönünde bir genelge yayımlandı.

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye" markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında her türlü faaliyet ve yazışmalarda "Turkey" "Turkei" "Turquie" gibi ibareler yerine "Türkiye"nin kullanılması yönünde bir genelge yayımlandı.

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