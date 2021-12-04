04 Aralık 2021, Cumartesi
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Başkan Erdoğan’dan 'Türkiye' genelgesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye” markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında her türlü faaliyet ve yazışmalarda “Turkey” “Turkei” “Turquie” gibi ibareler yerine “Türkiye”nin kullanılması yönünde bir genelge yayımlandı.
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye" markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında her türlü faaliyet ve yazışmalarda "Turkey" "Turkei" "Turquie" gibi ibareler yerine "Türkiye"nin kullanılması yönünde bir genelge yayımlandı.