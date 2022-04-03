Rusya'nın yeni Karadeniz planı ne?

Prof.Dr. Esat Arslan A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Rusya ile Ukrayna savaşında Rus tarafının yeni Karadeniz planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arslan Kiev'in etrafındaki çemberin kaldırıldığını ifade ederken, Rusya'nın Herson bölgesi ve Karadeniz'e ilişkin yeni hedeflerini de yorumladı. İşte detaylar...