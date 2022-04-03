03 Nisan 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Rusya'nın yeni Karadeniz planı ne?
Prof.Dr. Esat Arslan A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Rusya ile Ukrayna savaşında Rus tarafının yeni Karadeniz planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arslan Kiev'in etrafındaki çemberin kaldırıldığını ifade ederken, Rusya'nın Herson bölgesi ve Karadeniz'e ilişkin yeni hedeflerini de yorumladı. İşte detaylar...