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Rusya’dan teslim olun çağrısı! Rusya neden hipersonik füze kullandı?

A Haber
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Giriş: 21.03.2022 16:41
Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. Rusya'nın karadan ilerleyişi durma noktasına gelirken havadan bombardıman ise sürüyor. Mariupol neden hedefte? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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