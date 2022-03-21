21 Mart 2022, Pazartesi
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Rusya’dan teslim olun çağrısı! Rusya neden hipersonik füze kullandı?
Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. Rusya'nın karadan ilerleyişi durma noktasına gelirken havadan bombardıman ise sürüyor. Mariupol neden hedefte? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.